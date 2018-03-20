نزوح 2700 نسمة عن عفرين إلى منبج في ليلة واحدة

وصل إلى مدينة منبج شمال غربي سوريا مساء أمس الاثنين زهاء 2700 نسمة نازحين عن عفرين إثر دخول القوات التركية وزمر ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" المدينة واستيلائها التام عليها مؤخرا.

وأفاد مراسلنا بأن الإدارة المدنية في منبج نسقت مع المعنيين في مناطق عفرين واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال المدنيين، إذ تم وصول أول دفعة من 2700 شخص يمثلون مئتي عائلة من عفرين إلى منبج شمال سوريا التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لـ"مقاومة مخططات الاحتلال التركي" لشمالي سوريا، متهمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باختلاق "الحجج الواهية" لمهاجمة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأعلنت "قسد" عن توقف حملة "عاصفة الجزيرة" التي تنفذها ضد تنظيم "داعش" في دير الزور بسبب الأوضاع في عفرين، وانسحابها من شرق الفرات للتصدي للهجوم التركي على عفرين.

يذكر أن الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" قد سيطر بالكامل على مركز مدينة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات الحماية الكردية شمالي سوريا.

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المصدر: RT

نتاليا عبدالله