قيادية في "قسد" لـRT: أوقفنا حملتنا على داعش بسبب عفرين

أكدت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية ليلوا عبد الله، توقف حملة "عاصفة الجزيرة" التي تنفذها القوات ضد تنظيم "داعش" في دير الزور بسبب الأوضاع في مدينة عفرين السورية.

وقالت ليلوا في تصريح لـRT: "بسبب الاحتلال التركي لمدينة عفرين، فإن عملياتنا ضد عصابات داعش توقفت نسبيا.. وانسحاب قواتنا من شرق الفرات جاء للتصدي للهجوم التركي على عفرين".

وأضافت: "التنظيم لا يزال محاصرا في رقعة صغيرة شرقي الفرات.. وهجمات تركيا على عفرين لا تخدم سوى داعش، وهو ما يطيل من عمر الأزمة".

وكانت الفصائل المسلحة التي تقاتل داعش شرقي سوريا ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، أعلنت المباشرة بنقل قسم من مقاتليها من الخطوط الأمامية في الرقة ودير الزور والحسكة، لصد للعملية العسكرية التركية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد سيطرة الجيش التركي وفصائل من الجيش السوري الحر على مركز مدينة عفرين، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات الحماية الكردية شمالي سوريا.

وأكد أردوغان حرص القوات التركية على سلامة المدنيين، موضحا أن هدف العملية هو القضاء على الجماعات الإرهابية.

المصدر: RT