السفارة الروسية في القاهرة تحيي أمسية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية

أحيت السفارة الروسية في القاهرة أمسية احتفالية حضرها حشد من الدبلوماسيين، والمصريين والعرب الدارسين في روسيا بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

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وحضر الاحتفالية سفراء روسيا وكازاخستان وبيلاروس وأذربيجان، ود/ صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس السابق، ود/ مكارم الغمري عميدة كلية اللغات بالجامعة الروسية، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، ود/ فتحي طوغان الأمين العام، ود/ محمد نصر الجبالي عميد كلية الالسن بجامعة الأقصر، ود/سيد نوفل الملحق السياحي السابق في موسكو.

وافتتح السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو الاحتفالية بكلمة هنأ فيها الشعب الروسي وشعوب دول الاتحاد السوفيتي السابق في ذكرى النصر العظيم.

وأشار بوريسينكو أن الحرب الوطنية العظمى كانت الأكثر دموية في تاريخ البشرية، وأن الشعب المصري عانى كالشعب السوفيتي حيث دارت على أرض مصر أكبر معركة في مسرح القتال الإفريقي.

ووجه السفير الروسي الشكر للجنود الأمريكيين والفرنسيين وغيرهم من جنود الدول الأعضاء في التحالف المناهض لهتلر الذين قاتلوا إلى جانب الجنود الروس.

كما تناول السفير الوضع الدولي الحالي، مشيرا إلى أن الغرب يتملكه اليوم رغبة في الهيمنة العالمية وأنشأ قاعدة مناهضة لروسيا في أوكرانيا الشقيقة، كما يدعم إسرائيل في عدوانها الشرس ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب بوريسينكو بتحالف كل الأصدقاء للوصول إلى السلام المنشود في جميع أنحاء العالم.

وشملت الاحتفالية عرضا فنيا رائعا لكورال البيت الروسي تحت إشراف لويزا بليدجيانتس.

كما قدم أطفال المدرسة الروسية بالقاهرة عرضا مسرحيا تناول أحداث الحرب، وقدمت فرق فنية روسية عرضا مؤثرا عن العائلات التي فقدت أبناءها في هذه الحرب التي راح ضحيتها 27 مليون مواطن سوفيتي.

ونظم في إطار الاحتفالية معرض للصور الأرشيفية لجنود الجيش الأحمر في الحرب التي خاضوها ببسالة وصنعوا فيها النصر العظيم.

المصدر: RT