مواطنون روس ينظمون مسيرة "الفوج الخالد" في لبنان ومصر (فيديو)

خرج المئات من المواطنين الروس والمصريين واللبنانيين إلى شوارع مصر ولبنان في مسيرة "الفوج الخالد" التي تجرى في روسيا بعيد النصر في الـ9 من مايو من كل عام.

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وأطلق مركز "البيت الروسي" في القاهرة بهذه المناسبة مسابقة "النصر بعيون الأطفال".

كما تم تنظيم معرض في بيروت بمطبخ ميداني صيغ بأجواء الحرب الوطنية العظمى التي انتهت بنصر مؤزّر للجيش الأحمر على جحافل هتلر وحلفائه، وتوقيع حكومة النازية في برلين على الاستسلام غير المشروط في الـ9 من مايو 1945.

وفي المدرسة الروسية الدولية في دبي خرج عشرات التلاميذ إلى فناء المدرسة حاملين صور أجدادهم الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب ضد النازية، ورايات روسيا والنصر في الحرب الوطنية العظمى.

يشار إلى أن مسيرة الفوج الخالد تنظّم في روسيا هذا العام عبر الإنترنيت لضرورات أمنية.

وتحشد المسيرة ملايين الروس ولاسيما في موسكو، حيث يتقدمها قدامى المحاربين والرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين، في حملة تخلّد ذكرى من ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، وحرروا أوروبا والعالم من شر النازية.

المصدر: RT