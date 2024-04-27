"مقتل العشرات" .. القسام تنشر فيديو لأسرى إسرائيليين يطالبون نتنياهو بـ"مرونة" في مفاوضات إطلاقهم

نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس فيديو لأسرى يطالبون رئيس الوزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عنهم.

وحذر الأسرى الإسرائيليون من استمرار القصف الإسرائيلي وما يشكله من خطر على حياتهم.

وأكدت كتائب القسام من خلال الفيديو أن "الضغط العسكري أدى لمقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

وظهر في الفيديو أسيران يخاطبان حكومة نتنياهو قائلين "نعيش أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف.. تخليتم عنا"، مطالبين وزراء الحكومة بـ"المرونة في المفاوضات" المتعلقة بوقف النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى.

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واشار الأسيران الإسرائيليان في فيديو القسام "صفقة التبادل استغرقت وقتا طويلا... آن الأوان للتوصل إلى صفقة تخرجنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وناشد الاسيران الإسرائيليان المتظاهرين في إسرائيل أن "تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة (الإسرائيلية) بكل الطرق الممكنة.. آمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة".

بدورها أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة تعقيبا على فيديو القسام أن "على إسرائيل أن تختار إما رفح أو الصفقة.. يجب إنهاء الحرب ودفع الثمن وأن الدخول لرفح تضحية إضافية".

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وتابع بيان عائلات الأسرى "الضغط العسكري على حماس فشل ويجب تغيير أسلوبنا.. إهمال المختطفين جريمة".

واتهم مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الجمعة بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى وأنه يضع الكثير من العقبات.