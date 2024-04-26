صحيفة: بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة الرهائن والعملية في رفح

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل الرهائن مع "حماس" وعملية رفح المرتقبة.

وكان بلينكن قد زار إسرائيل في مارس الماضي، حيث حذر من أن العملية العسكرية في رفح ستمثل مخاطر كبيرة على السكان المدنيين، الذين يبلغ عددهم في رفح نحو مليون شخص.

وتصر الإدارة الأمريكية على أن إسرائيل يجب ألا تطلق عملية عسكرية في رفح دون تقديم خطة واضحة لحماية المدنيين.

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ويأتي ذلك على خلفية تعثر مفاوضات القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس"، والتي تجري بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيليا من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مقابل هدنة لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح المئات من السجناء الفلسطينيين.

وحمل الجانب الأمريكي "حماس" مسؤولية عرقلة الصفقة، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت على تلك الشروط، حسب قول أحد المسؤولين الأمريكيين، يوم الخميس.

المصدر: "نيويورك تايمز"