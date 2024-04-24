نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع وفد سوري التسوية في البلاد

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وفد مجتمعي سياسي من سوريا التسوية في البلاد وإعادة إعمارها.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الوفد السوري ضم أمين عام حزب الشباب والبناء والتغيير، بروين إبراهيم، ورئيس حزب الشعب السوري، الشيخ نواف الملحم، وعضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد.

وأضاف بيان الوزارة: "خلال المحادثة، تم تبادل مفصل لوجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا وما حولها، بما في ذلك مهام تعزيز التسوية الشاملة وإعادة الإعمار بعد الصراع في هذا البلد".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تصبح سوريا خالية من الوجود الأجنبي للتوصل إلى تسوية شاملة في سوريا وفقا لمبادئ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بأنه غير قانوني واعتبرته عاملا رئيسيا من عوامل زعزعة الاستقرار في البلاد.

المصدر: تاس