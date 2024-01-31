زاخاروفا: روسيا ستبذل كل ما في وسعها لتصبح سوريا خالية من الوجود الأجنبي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن تصبح سوريا خالية من الوجود الأجنبي.

وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "سنبذل كل ما في وسعنا لجعل سوريا خالية حقا من الوجود الأجنبي، وللمساعدة في إرساء الأمن هناك وإعادة السلام إلى كامل الأراضي السورية".

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وشددت زاخاروفا على أن روسيا تبذل جهودا متواصلة ومطردة، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة في سوريا وفقا لمبادئ سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

في وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف أن موسكو ستعقد القمة المقبلة للتسوية السورية بصيغة "أستانا" (موسكو وأنقرة وطهران) على أراضيها.

المصدر: نوفوستي