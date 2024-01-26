الخارجية الروسية: الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني

وصفت وزارة الخارجية الروسية الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بأنه غير قانوني، واعتبرته عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في البلاد.

أشارت الوزارة في بيان ردا على أسئلة وردت من وسائل إعلام إلى أن الأمريكيين منذ فترة طويلة يمنعون استعادة السلطات المركزية السيطرة على مناطق في سوريا، ويعملون على تأجيج المشاعر الانفصالية هناك.

إقرأ المزيد

كما اعتبرت الخارجية أن سياسة واشنطن تؤجج التناقضات بين الأكراد والقبائل العربية، وهذا بدوره يؤدي لوقوع اشتباكات عنيفة يسقط فيها العديد من القتلى.

تتواجد القوات الأمريكية في سوريا حاليا في 28 موقعا، منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد.

بحسب التقديرات تبلغ أعداد العسكريين في هذه القواعد حوالي ألفين، يتواجدون في القواعد المنتشرة بمحافظات الحسكة، دير الزور وريف دمشق، في حين تتوزّع نقاط التواجد بين محافظتي دير الزور والحسكة.

وتزعم الولايات المتحدة أن وجودها العسكري في سوريا يهدف لدعم ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية، ومنع عودة تنظيم "داعش" مجددا.

وتتوزع القواعد الأمريكية بما يشبه طوقا يحيط بمنابع النفط والغاز السوري الموجودة شرقي نهر الفرات، وهي تشكل غالبية الثروة الباطنية السورية.

المصدر: ريا نوفوستي