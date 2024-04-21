 
مباشر

الشرطة الفلسطينية تقبض على "المتسول الثري" في الضفة الغربية (صور)

أخبار العالم العربي

الشرطة الفلسطينية تقبض على
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xeb0

ألقت الشرطة الفلسطينية، القبض على متسول بداخل مركبة موديل 2020 وضبطت بداخلها مبلغا ماليا بقيمة "15 ألف شيكل" في بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان، إنه "وخلال عمل دوريات مركز شرطة بيرزيت في شوارع المدينة تم الاشتباه بأحد الأشخاص من خارج المحافظة والذي كان يجلس في مركبة بوضع يوجب الشبهة، وخلال التحقق من هويته لاحظ ضابط الدورية وجود مبالغ مالية معدنية بأكياس بلاستيكية بجانب السائق".

وأضاف البيان: "بأنه أفاد بممارسته التسول على المفارق والطرقات، وقيامه بتوزيع مجموعة من الأشخاص للتسول في الأماكن العامة وعلى المفارق في محافظات أخرى ثم يعود إلى رام الله".

الشرطة الفلسطينية تقبض على

وأشار البيان إلى أنه "بعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة وأثناء تفتيش منزله تم العثور على 5 مركبات فارهة، أفاد المتسول بأنها تعود له ولأخيه الذي يعمل معه في التسول والذي تم القبض عليه لاحقا، كما تم ضبط حقيبة بداخلها مبلغ "8000" شيكل من العملات المعدنية، و 22 ألف شيكل من العملات الورقية أفادا بأنهما قاما بجمعها من التسول الذي يمارسونه يوميا، كما تم ضبط 29 حبة من نوع "لاريك"، و 12 حبة "ترامال" (أدوية)، ولوحات مركبات فلسطينية.

الشرطة الفلسطينية تقبض على

 وأكد البيان أنه "تم التحرز على المضبوطات والتحفظ على المشتبه فيهما لإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا".

الشرطة الفلسطينية تقبض على
الشرطة الفلسطينية تقبض على
الشرطة الفلسطينية تقبض على
الشرطة الفلسطينية تقبض على

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا