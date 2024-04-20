الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي يطالب بإطلاق سراح " أبوسبيحة" ويشيد ببيان الزنتان

أشاد الفريق السياسي للمرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي بالبيان الصادر عن مدينة الزنتان، رافضا "الاحتجاز التعسفي لرئيس فريق المصالحة الشيخ علي مصباح أبوسبيحة الحسناوي".

ودعا الفريق السياسي للمرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي إلى إطلاق سراح رئيس فريق المصالحة علي مصباح أبوسبيحة الحسناوي، المحتجز.

وأكد البيان الصادر عن الفريق السياسي: "نحيي في أهلنا في مدينة الزنتان المجاهدة دعوتهم للإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المتزامنة دون إقصاء لأي طرف، ودعمهم لترشح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية".

وأضاف البيان: "نشيد بموجة التضامن والدعم من مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني مع بيان أهلنا في الزنتان وندعو إلى أن تأخذ هذه المبادرة مسارها العملي في أقرب الآجال".

وأوضح الفريق السياسي: "نرفض وندين أساليب القمع والترهيب والاعتقالات التي تمارسها بعض الأجهزة الأمنية في مناطق الجنوب في حق أبناء المنطقة".

وحمل الفريق السياسي "خاطفي الشيخ أبوسبيحة المسؤولية التامة عن سلامته الشخصية وعن التداعيات الخطيرة المحتملة لهذا العمل غير المسؤول".

كما دعا الفريق السياسي في بيانه "كل المنخرطين في إنجاز استحقاق المصالحة التي يعتبر الشيخ علي مصباح أبوسبيحة الحسناوي أحد دعاتها والفاعلين في مسارها منذ 2011 إلى التحرك العاجل لإطلاق سراحه".

هذا وأعلنت القوى الاجتماعية والعسكرية والأمنية بمدينة الزنتان غربي ليبيا خلال عرض عسكري مهيب دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، فيما رحب المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان "بالمواقف الوطنية الصادقة التي وردت في بيان أهالي مدينة الزنتان". مؤكدا أن "هذه المواقف الشجاعة تعبر عن الحرص على وحدة الوطن وسلمه الأهلي".

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المصدر: RT + قناة "الجماهيرية" الليبية