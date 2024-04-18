قوى عسكرية وأمنية واجتماعية بمدينة الزنتان تدعم ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا ـ فيديو

أعلنت القوى الاجتماعية والعسكرية والأمنية بمدينة الزنتان غربي ليبيا خلال عرض عسكري مهيب، دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

‏وأوضحت أن "سيف الإسلام يحظى بتأييد ودعم شعبي كبيرين ولديه مؤهلات قيادية والتزام وطني صادق وخبرة سياسية واسعة".

‏وذكرت: "لن نسمح لكل المحاولات المشبوهة من بعض الأطراف المحلية والدولية أن تحول بينه وبين حقه كمواطن ليبي في الترشح للانتخابات وتقدم الصفوف لخدمة بلاده".

‏وأضافت: "نثمن عاليا المواقف والاتصالات التي تردها تباعا والتي عبرت عن وحدة الموقف مع القبائل والمدن الليبية التي تتشارك معها الهم الوطني".

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وأشارت إلى أنه "سيتم لاحقا الإعلان عن جملة من التدابير الوطنية وعلى مختلف المستويات التي من شأنها توحيد الصف الوطني".

كما أكدت: "نسعى لتسخير كل الجهود والامكانيات المتاحة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في استعادة دولته وقراره الوطني وسلمه الأهلي وبناء المستقبل المشرق".

هذا ورحب المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان "بالمواقف الوطنية الصادقة التي وردت في بيان أهالي مدينة الزنتان". مؤكدا أن "هذه المواقف الشجاعة تعبر عن الحرص على وحدة الوطن وسلمه الأهلي".

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المصدر: RT