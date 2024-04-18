أول رد من سيف الإسلام القذافي على بيان الزنتان حول ترشحه لرئاسة ليبيا

كتب سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عقب بيان أهالي الزنتان حول دعمه للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، رسالة تحمل العديد من المعاني مستشهدا بآية قرآنية.

وكتب سيف الإسلام القذافي عقب بيان الزنتان مستعينا بالآية 63 من سورة الأنفال في القرآن الكريم: "لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف".

وختم سيف الإسلام القذافي رسالته بالقول "جبل.. وركن شديد".

وأعلنت قوى اجتماعية وعسكرية وأمنية بمدينة الزنتان غربي ليبيا خلال عرض عسكري مهيب، دعمها لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية.

وأكدت "سعيها لتسخير كل الجهود والامكانيات المتاحة من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في استعادة دولته وقراره الوطني وسلمه الأهلي وبناء المستقبل المشرق".

فيما رحب المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان "بالمواقف الوطنية الصادقة التي وردت في بيان أهالي مدينة الزنتان". موضحا أن "هذه المواقف الشجاعة تعبر عن الحرص على وحدة الوطن وسلمه الأهلي".

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المصدر: RT