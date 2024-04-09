المغرب.. مسؤول بنكي يختلس قرابة مليون دولار ويختفي عن الأنظار

قالت صحيفة "المساء" المغربية إن موظفا مسؤولا بإحدى الوكالات البنكية بمدينة فاس أقصى شمال شرق المملكة، اختلس ما يقارب مليار سنتيم (قرابة مليون دولار) واختفى عن الأنظار.

وذكرت الصحيفة المحلية أن عملية السطو يلفها الكثير من الغموض.

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وأفادت "المساء" أن الواقعة استنفرت المصالح المركزية للوكالة البنكية المستهدفة، حيث حلت لجنة مختلطة تضم كبار المسؤولين بالإدارة المركزية للوقوف على حيثياتها.

وكانت عناصر اللجنة المذكورة قد قامت بفتح تحقيق دقيق في هذه القضية المثيرة للجدل، تم بموجبه القيام بعملية جرد دقيق لكل العمليات والتحويلات المالية التي قام بها المسؤول البنكي.

وتبين أن الموظف استغل الأموال في عهدته للقيام بتحويلات مالية لحسابه الخاص ولحسابات أخرى يرجح أنها تعود إلى بعض أقاربه ومعارفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن العمليات تمت بطرق وصفت بأنها لا تخلو من المكر والتدليس في غفلة من بعض المسؤولين المكلفين بعمليات التتبع لكل العمليات المالية.

المصدر: صحيفة "المساء" المغربية