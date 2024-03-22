السعودية.. مصرع 5 أشخاص جراء انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في القصيم

لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء انفجار أسطوانة غاز داخل استراحة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم السعودية، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

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ووفق المصادر فقد سمع الأهالي صوت الانفجار الذي وقع في الاستراحة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية على الفور.

وعقب التحقيقات الأولية للحادث، تبين أنه ناجم عن انفجار أسطوانة الغاز داخل الاستراحة.

في البداية، تم الإعلان عن وفاة 4 شبان نتيجة الانفجار، وتعرض شخص آخر لإصابات خطيرة، ومع مرور الوقت، تأكدت المعلومات وارتفع عدد الضحايا إلى 5 بعد وفاة شخص آخر متأثرا بإصابته.

المصدر: "المرصد"+"مزمز"