"الشاحنة قسمت إلى نصفين".. مقطع فيديو يظهر حادث سير مروعاً في العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتمعي مقطع فيديو يظهر حادث سير انقسمت فيه شاحنة على إحدى الطرق إلى نصفين، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأظهر الفيديو وقوع دراجة نارية للتوصيل "دليفري" على الأرض، وشاحنة كبيرة انقسمت إلى نصفين من شدة الاصطدام.

ووقفت السيارات بعضها وراء بعض بعدما تعطلت حركة السير بسبب وقوع الحادث، حسبما أبان الفيديو.

إقرأ المزيد

المصدر: RT