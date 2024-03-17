مصر.. فيديو لاندلاع حريق جديد في أحد العقارات المتضررة من حريق ستوديو الأهرام
Sputnik
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اندلع حريق جديد في أحد العقارات المتضررة من حريق ستوديو الأهرام يوم أمس في القاهرة.
تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغاً بتجدد الحريق بأحد العقارات المجاورة لاستوديو الأهرام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الموجودة بالفعل في محيط الاستوديو للتأمين، وتجري الآن عمليات الإطفاء.
وفي وقت سابق، اندلع حريق في ستوديو الأهرام بشارع الهرم بالجيزة، والتهمت النيران مجموعة من الاستديوهات والديكورات والأشجار.
ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق الذي انتشر في كافة الاتجاهات، كما تحاول الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة في المكان.
المصدر: القاهرة 24