مشاهد توثق حجم الدمار الناجم عن حريق ستوديو الأهرام (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام المصرية مشاهد توثق حجم الدمار الناجم عن حريق ستوديو الأهرام.

وأشارت صحيفة "شروق نيوز" إلى أن الحريق بدأ باندلاع النيران في لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم".

🛑 مشاهد لحجم الدمار بعد امتداد نيران حريق ستوديو الأهرام لعمارات سكنية بجانبه



- الحريق بدأ باندلاع النيران في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم



تصوير دنيا يونس#حريق_ستوديو_الأهرامpic.twitter.com/n8eSTVFTls — Shorouk News (@Shorouk_News) March 16, 2024

وأكد مؤلف مسلسل "المعلم" محمد الشواف استوديو التصوير اتحرق بالكامل.

بعد ساعات من المحاولات لإخمادها.. تمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق الذي التهم #استديو_الأهرام ومبان مجاورة في محافظة #الجيزة، وفق وسائل إعلام مصرية#إرم_نيوز#القاهرة#العمرانيةpic.twitter.com/xCxkG4Xton — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) March 16, 2024

وبعد ساعات من المحاولات لإخمادها، تمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق الذي التهم استديو الأهرام ومبان مجاورة في محافظة الجيزة.

وأكد مراسل RT أن ‏محافظة الجيزة أعلنت إخلاء عقارات مجاورة لاستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصا على سلامة المواطنين.

وذكر أن قوات الحماية المدنية بالجيزة سيطرت على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه والتهامه ديكورات المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

المصدر: شروق نيوز