 
مباشر

مشاهد توثق حجم الدمار الناجم عن حريق ستوديو الأهرام (فيديو)

أخبار العالم العربي

مشاهد توثق حجم الدمار الناجم عن حريق ستوديو الأهرام (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x64h

نشرت وسائل الإعلام المصرية مشاهد توثق حجم الدمار الناجم عن حريق ستوديو الأهرام.

وأشارت صحيفة "شروق نيوز" إلى أن الحريق بدأ باندلاع النيران في لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم".

وأكد مؤلف مسلسل "المعلم" محمد الشواف استوديو التصوير اتحرق بالكامل.

وبعد ساعات من المحاولات لإخمادها، تمكنت 30 سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق الذي التهم استديو الأهرام ومبان مجاورة في محافظة الجيزة.

وأكد مراسل RT أن ‏محافظة الجيزة أعلنت إخلاء عقارات مجاورة لاستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصا على سلامة المواطنين.

وذكر أن قوات الحماية المدنية بالجيزة سيطرت على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه والتهامه ديكورات المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

 

المصدر: شروق نيوز

 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..