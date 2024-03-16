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حريق ضخم في استديو مصر بمنطقة الهرم في الجيزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

حريق ضخم في استديو مصر بمنطقة الهرم في الجيزة (فيديو)
Sputnik
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أفاد مراسل RT باندلاع حريق في مقر تصوير أحد المسلسلات في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة بالقاهرة.

وكشف محمد الشواف مؤلف مسلسل "المعلم" عبر "فيسبوك": "أستديو تصوير مسلسل المعلم أتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لاحول ولاقوة لا بالله، يارب لطفك يارب".

وأكد مراسلنا أن ‏محافظة الجيزة أعلنت إخلاء عقارات مجاورة لاستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصا على سلامة المواطنين.

وذكر أن قوات الحماية المدنية بالجيزة سيطرت على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه والتهامه ديكورات المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

المصدر: RT 

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