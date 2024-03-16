حريق ضخم في استديو مصر بمنطقة الهرم في الجيزة (فيديو)
Sputnik
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أفاد مراسل RT باندلاع حريق في مقر تصوير أحد المسلسلات في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة بالقاهرة.
وكشف محمد الشواف مؤلف مسلسل "المعلم" عبر "فيسبوك": "أستديو تصوير مسلسل المعلم أتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لاحول ولاقوة لا بالله، يارب لطفك يارب".
وأكد مراسلنا أن محافظة الجيزة أعلنت إخلاء عقارات مجاورة لاستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصا على سلامة المواطنين.
وذكر أن قوات الحماية المدنية بالجيزة سيطرت على الحريق بعد 3 ساعات من اندلاعه والتهامه ديكورات المسلسل من بطولة الفنان مصطفى شعبان.
المصدر: RT