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العراق.. مقتل انتحاري حاول تفجير نفسه قرب مقر للحشد الشعبي (فيديو)

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل انتحاري حاول تفجير نفسه قرب مقر للحشد الشعبي (فيديو)
Gettyimages.ru
عراقي يرفع علم الحشد الشعبي في بغداد
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء بأن انتحاريا قتل أثناء محاولته تفجير نفسه، قرب مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لموقع "العهد نيوز" إن "المعلومات الأولية الواردة تشير الى أن الشخص كان يرتدي حزاما ناسفا، أراد تفجير نفسه عند بوابة قيادة عمليات صلاح الدين مديرية الأمن والانضباط التابعة للحشد".

المصدر: "العهد نيوز"

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