العراق.. مقتل انتحاري حاول تفجير نفسه قرب مقر للحشد الشعبي (فيديو)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء بأن انتحاريا قتل أثناء محاولته تفجير نفسه، قرب مقر تابع للحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لموقع "العهد نيوز" إن "المعلومات الأولية الواردة تشير الى أن الشخص كان يرتدي حزاما ناسفا، أراد تفجير نفسه عند بوابة قيادة عمليات صلاح الدين مديرية الأمن والانضباط التابعة للحشد".

#عاجل

قوة من الحشد تقتـ.ـل انتــ.ـحارياً حاول التعرض على مقرات الحشد في صلاح الدين حيث استطاعت محاصرة الإرهـ.ــابي وقتـ.ـله قبل أن يصل الى البوابة الرئيسة لأحد مقرات الحشد الشعبي في صلاح الدين . pic.twitter.com/l0ZRsuOTUE — صوت الحق (@AlqadmAlthar) January 23, 2024

المصدر: "العهد نيوز"