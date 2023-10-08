أول صورة للمصري المقتول مع الإسرائيليين في الإسكندرية

أفاد مصدر لـRT بأن الشخص الثالث الذي قتل في حادث مقتل السياح الإسرائيلين في الإسكندرية هو مرشد سياحي يدعى سيد الخوالقة.

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ونعى عدد من أبناء الإسكندرية، المرشد السياحي المرافق للوفد الإسرائيلي الذي توفي منه اثنان صباح اليوم، عقب إطلاق أحد أفراد الأمن النيران عليهم أثناء وجودهم في منطقة عمود السواري الأثرية.

وقال أحد أفراد الأسرة ويدعى مصطفى مؤمن فراج ابن شقيقة المرشد السياحي ضحية الحادث: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله زوج خالتي سيد كامل الخوالقة المرشد السياحي متأثرا بحادث إطلاق النار بمنطقة عمود السواري، نسأل الله أن يتقبله من الشهداء.

فيما نشر عدد من العاملين بمجال الإرشاد السياحي في الإسكندرية عبارات نعي للراحل، متضمنة منشورا من أحد أفراد النقابة سوزان عمر تدعو فيه زملاءها لإلغاء جميع الجولات السياحية اليوم، وأيضا التدريب الذي كان من المقرر عقده في المتحف اليوناني الروماني وذلك حدادا على روح زميلهم سيد الخوالقة الذي توفي في الحادث.

وكان مراسلنا قد نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

المصدر: RT