تجمع "أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت": شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا

انتقد "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" إقامة حفل للفنان المصري عمرو دياب على بعد أمتار من موقع الانفجار، و"شكروا شعب لبنان العظيم الذي رقص على دمهم بالأمس".

وقال التجمع في بيانه: "شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس بكل وقاحة في البيال على بعد أمتار من جثث شهدائنا المتناثرة هناك. شكرا لقيادات هذا البلد التي أعطت الإذن بهذا الحفل المستفز لمشاعرنا وأحاسيسنا بدون خجل. شكرا للإعلام المتكالب على تغطية ما أسموه بالحدث فيما قضيتنا غائبة عنهم الا في الإستثمارات السياسية".



وأضاف: "لو أن نصف المشاركين بالأمس من الشعب اللبناني وقفوا معنا في قضيتنا الوطنية والإنسانية ونصف السياسيين والإعلاميين دعموا قضيتنا لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم ولانتزعنا العدالة لشهدائنا المظلومين ولكن كنا سمعنا لو نادينا أحياء. وحقا كما تكونوا يولى عليكم".

وأقام دياب يوم السبت 19 أغسطس حفلا موسيقيا في الواجهة البحرية لبيروت، حضره قرابة 16 ألف شخص.

يذكر أن لبنان أحيا قبل أيام الذكرى الثالثة للانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل أكثر من 218 شخصا وإصابة أكثر من 6000.

وتقدّم أهالي ضحايا رجال الإطفاء المسيرة حاملين صور أبنائهم.

وبعد ثلاث سنوات، تجددت الدعوات لإجراء تحقيق دولي في الواقعة المأساوية، مع توقف التحقيق المحلي في هذه الكارثة، الذي ما زال يواجه عدة عراقيل.

المصدر: LBCI