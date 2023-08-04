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موسكو في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يجب تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة

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موسكو في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يجب تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة
AFP
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أكدت السفارة الروسية لدى لبنان، اليوم الجمعة، على ضرورة تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة للحادثة المأساوية.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، قالت السفارة الروسية: "يصادف اليوم، يوما مأساويا في تاريخ لبنان.. لا تزال آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل 3 سنوات قائمة".

وأضافت: "قلوبنا وصلواتنا مع ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم.. يجب تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة".

وبعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.

المصدر: RT

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