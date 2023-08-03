عشية الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. مشاهد مروعة للحظات الكارثة وغصة بقلوب اللبنانيين (فيديوهات)

لا يزال تاريخ 4 أغسطس 2020 عالقا بالأذهان اللبنانية، لما أصاب العاصمة بيروت من دمار جراء انفجار مهول دمر المرفأ وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.

وعقب مرور 3 سنوات على هذه الكارثة، يستذكر اللبنانيون المأساة التي حلت بهم، حيث أعادوا نشر مقاطع فيديو للحظة الانفجار، الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، كما عبروا عن غضبهم من استهتار السلطة في كشف الحقيقة، وسط حزن في قلوبهم، بينما يتراجع الأمل في الوصول إلى الحقيقة جراء ضغوط سياسية وقضائية غير مسبوقة تعرقل التحقيق منذ انطلاقه.

لن أنسى هذا اليوم وستبقى محاسبة من تسببوا بالإنفجار هدفاً لا بد من تحقيقه، هذا هو حال مكتبي في جريدة النهار صباح اليوم الخامس من آب 2020 في اليوم التالي من تفجير العاصمة.

#٤_اب#انفجار_مرفا_بيروتpic.twitter.com/Yzj9CH3J2T — محمود فقيه - Mahmoudfaqih (@MahmoudFaqih) August 3, 2023

وفي يوم الثلاثاء، في الرابع من أغسطس 2020، اندلع حريق لم تعرف أسبابه في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تلاه بعد دقائق من الساعة السادسة مساء (15:00 بتوقيت غرينيتش) انفجار هائل، ألحق دمارا ضخما بالمرفأ والأحياء القريبة منه، وأودى بحياة أكثر من 220 شخصاً وتسبب بسقوط 6500 جريح.

وبعيد ساعات قليلة من وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل عشوائي في العنبر.

"مرق 3 سنين

الغصة على بيروت والضحايا ما خلصت،

ومرتكبين هذه الجريمة المهولة يتسلقون ظهرها ويستثمرون دماء الشهداء لغايات في انفسهم.#انفجار_مرفأ_بيروتpic.twitter.com/WVH1JhgCIy

"#ذكرى_الاستثمار_بالانفجار — Hanin Zaherddine (@HaninZaherddine) August 3, 2023

المصدر: RT