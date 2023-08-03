اقتحام قصر العدل في بيروت وطبع صور المسؤولين المتهمين بملف انفجار المرفأ

اقتحم عدد من الناشطين قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت حيث عمدوا إلى طبع صور المسؤولين المتهمين بملف انفجار مرفأ بيروت.

وحسب المعلومات، دخل ناشطون وناشطات من شبكة "مدى" قصر العدل في بيروت اليوم الخميس ووضعوا صورا للمدعى عليهم في تفجير مرفأ بيروت على الأرض، هاتفين بشعارات منددة بالمعرقلين للتحقيقات في الجريمة.

وصادف وجود المحامي محمد زعيتر في قصر العدل، فرفع عن الأرض صور والده المدعى عليه النائب غازي زعيتر وصور خاله المدعى عليه القاضي غسّان عويدات. وهتف الناشطون "مش رح ننسى، دم الشهداء مش رح ننسى".

صور المدعى عليهم في تفجير 4 آب على أرض قصر العدل ونجل زعيتر يزيل صور والده وخاله عويدات



دخل ناشطون وناشطات من شبكة "مدى" قصر العدل في بيروت اليوم الخميس ووضعوا صورًا للمدعى عليهم في #تفجير_مرفأ_بيروت على الأرض، هاتفين بشعارات منددة بالمعرقلين للتحقيقات في الجريمة.

وصادف وجود… pic.twitter.com/tEPJEBe3D0 — Legal Agenda (@Legal_Agenda) August 3, 2023

فيديو يظهر لحظة اقتحام #قصر_العدل في بيروت وطبع صور المتهمين بملف تفجير #المرفأpic.twitter.com/ry2EqC91ZW — kataeb.org (@kataeb_Ar) August 3, 2023

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية