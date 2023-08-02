في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. طلاء أحمر في محيط مجلس النواب

أقدم عدد من الناشطين في لبنان على رش طلاء أحمر في محيط مجلس النواب مساء أمس في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، التي تحل يوم الجمعة المقبل في 4 أغسطس.

وقالت صحيفة "النهار" أن الناشطين قاموا أيضا بلصق صور سياسيين وأمنيين عليها، في دلالة على تحميلهم مسؤولية الإهمال وإعاقة العدالة في سياق التحقيق المعطل.

ولفتت إلى أن الصور أزيلت صباح اليوم، في حين بقي الطلاء الأحمر الذي يرمز الى الدماء التي سالت.

وتتكثف الأنشطة الاحتجاجية من أجل الوصول الى الحقيقة، والأخرى التكريمية لأرواح الضحايا عشية ذكرى الانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 7 آلاف، وألحق دمارا واسعا بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.

النهار

النهار

المصدر: "النهار"