حميدتي يبحث مع غوتيريش الوضع في السودان

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه بحث مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الوضع الحالي في البلاد على خلفية الهدنة المعلنة.

وكتب محمد حمدان دقلو، في تغريدة على تويتر: "اليوم (السبت) تلقيت مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتم خلالها التطرق إلى كافة المشاكل المتعلقة بالأزمة الحالية، على خلفية الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل تنقلهم لتلقي كل مساعدة ممكنة".

وذكر قائد قوات الدعم السريع، أنه شدد مع الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بالاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي، وخاصة العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة السيد @antonioguterres، ناقشنا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة، في ضوء الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة.

أكدنا على ضرورة الإلتزام… — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 21, 2023

وأضاف: "نشكر غوتيريش على رغبته واهتمامه بالأمن والاستقرار في السودان. ونتطلع إلى بذل المزيد من الجهود من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الإنسانية وتقديم المساعدة للتخفيف من الآثار السلبية على شعبنا".

ويشهد السودان، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، منذ يوم السبت الماضي.

المصدر: نوفوستي