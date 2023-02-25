المركز السوري للزلازل: 22 هزة يوم السبت ومستوى سطح البحر ضمن "الطبيعي"

أعلن المركز السوري الوطني للزلازل عن تسجيل 22 هزة أرضية منذ الساعة الـ8 من صباح يوم السبت 25 فبراير، وحتى الساعة الـ9 والنصف من مساء نفس اليوم.

وأوضح المركز في صفحته على موقع "فيسبوك" أن الوضع الزلزالي والتكتوني يميل إلى الاستقرار، حيث عادت مراكز الهزات أكبر من 4 درجات إلى البر التركي، فيما سيستمر تسجيل الهزات الضعيفة أقل من 5 درجات وعدد محدود للهزات المتوسطة بين الحين والآخر.

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هذا وقد أعلن المركز في وقت سابق من يوم السبت عن تسجيل 61 هزة ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى الثامنة من صباح اليوم.

وفى تصريح له، أوضح مدير المركز رائد أحمد أنه وفق هذه المعطيات "يكون الوضع الزلزالي هزات متوسطة محدودة وعددا من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي."

ولفت أحمد الى أن مستوى سطح البحر ضمن الوضع الطبيعي، داعيا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تصديقها، وإلى اعتماد المعلومات التي يقدمها المركز فقط.

المصدر: سانا