جدل واسع في مصر حول استعداد البلاد لوقوع زلازل اليوم.. ومعهد الزلازل يكشف الحقيقة

كشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية شريف الهادي، حقيقة حدوث زلزال في مصر اليوم، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يتوقع حدوثه في أي وقت من الأوقات.

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وقال: "احنا لو نعرف أمتى هيحصل الزلزال مكناش هنسمح بالكوارث دي تحصل أو البشر دي كلها تموت".

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن توابع زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي حدث فجر اليوم له توابع مستمرة، ولكنه ليست بقوة الزلزال الأساسي، مؤكدا أن تلك التوابع بعيدا عن مصر ولا تشكل أي خطر على مواطنيها.

وشدد رئيس قسم الزلازل، بعدم تداول الأخبار بصورة مغلوطة في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن حديثهم عن وجود توابع ليس توقعا لحدوث زلزال في مصر غدا، ولكنه شيء علمي عن وجود توابع تحدث بشكل طبيعي بعد وقوع أي زلزال ولا تكون بنفس قوة الزلزال الأول.

وأكد شريف الهادي، أن الساعات المقبلة ستشهد انخفاضا في قوة التوابع للزلزال الأساسي الذي حدث في تركيا وسوريا اليوم، مشيرا إلى أن منطقة الزلزال الذي وقع اليوم هي منطقة نشطة بالزلازل منذ زمن بعيد نتيجة التقاء فالق الأناضول مع فالق البحر الميت.

وفي وقت سابق، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه ليس هناك أي إعصار تسونامي في المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء التحذير لعدد من الدول المطلة على البحر المتوسط من وجود تسونامي، موضحا أن التسونامي ينتج من وجود الزلازل في أماكن البحار وهذا ما لم نجده في زلزال تركيا.

المصدر: القاهرة 24