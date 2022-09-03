لأول مرة منذ 12 عاما.. سفينة عسكرية تركية ترسو في ميناء حيفا (فيديو+ صور)

رست مدمرة تركية، اليوم السبت، في ميناء حيفا، في إطار مهمة استطلاع ينفذها حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البحر الأبيض المتوسط.

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ووصلت المدمرة التركية من طراز "F-247"، والتي يطلق عليها "TCG Kemalreis" إلى ميناء حيفا مصحوبة بسفينة صواريخ أمريكية من طراز "DDG-98"، تحمل اسم "USS Forrest Sherman".

والغرض من وصولها هو تدريب لحلف شمال الأطلسي، حيث سترسو السفينة في إطاره بالميناء في زيارة تستغرق عدة أيام، وتتزود بالوقود و"تظهر التواجد" فقط.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوة خاصة تابعة لحلف شمال الأطلسي تضمنت هذا الأسبوع سفينة أمريكية وسفينة تركية راسية في ميناء حيفا".

وأفاد مسؤول عسكري كبير بأن الالتحام هو جزء من تعاون إسرائيل ودعمها لحلف شمال الأطلسي، ولم يتم التخطيط لأي أنشطة بين الجيش الإسرائيلي والسفينة التركية أو طاقمها أو قادتها، بما في ذلك الاستقبالات أو التدريبات أو الاجتماعات.

כלי שייט של חיל הים הטורקי עגן הבוקר בנמל חיפה ככל הנראה כחלק ממשימת סיור באזור של כוח נאט"ו. לא בכל יום ספינת מלחמה טורקית עוגנת בישראל 🇮🇱🇹🇷



מדובר בפריגטה (F-247) הטורקית TCG Kemalreis שהגיעה מלווה בספינת הטילים (DDG-98) האמריקנית USS Forrest Sherman



צילום: אנתוני הרשקו pic.twitter.com/pz9WeOStSj — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2022

المصدر: RT