ألوية "الناصر صلاح الدين" تعلن قصف موقع نحل عوز العسكري ومستوطنة كفار عزة بصواريخ من طراز 107

أعلنت ألوية "الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، عن قصف موقع نحل عوز العسكري ومستوطنة كفار عزة بصواريخ من طراز 107.

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وقالت ألوية "الناصر صلاح الدين": "ردا أوليا على اغتيال القائد الكبير تيسير الجعبري ( القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي")..ألوية الناصر صلاح الدين تقصف موقع نحل عوز العسكري ومغتصبة كفار عزة شرق مدينة غزة ب6 صواريخ من طراز 107 قبل قليل".

وعقب اغتيال تيسير الجعبري بقصف إسرائيل على غزة، ردت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بإطلاق عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية.

المصدر: RT