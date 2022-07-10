بايدن يؤكد أنه سيسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الرياض خلال زيارته السعودية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيسعى إلى "تعزيز شراكة استراتيجية" مع السعودية "مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة"، وذلك خلال زيارته المملكة الأسبوع المقبل.

وأضاف بايدن في مقال نشره في صحيفة "واشنطن بوست" أنه في الوقت نفسه سيتمسك بـ"القيم الأمريكية الأساسية".

وتابع: "أعرف أن هناك كثيرين ممن لا يتّفقون مع قراري السفر إلى السعوديّة".

وأردف قوله: "آرائي حول حقوق الإنسان واضحة وثابتة. والحريات الأساسية موجودة دائما على جدول الأعمال عندما أسافر إلى الخارج وهي ستكون كذلك خلال هذه الزيارة".

المصدر: "أ ف ب"