زيلينسكي يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه دعا نظيره الإماراتي الجديد محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال القتالية في أراضيها.

وذكر زيلينسكي على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء أنه هنأ الشيخ محمد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، وتابع: "ناقشنا فرص إمداد أوكرانيا بالوقود والمخاطر القائمة على الأمن الغذائي في العالم، كما دعيته إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا في فترة ما بعد الحرب".

Had a phone conversation with @MohamedBinZayed. Congratulated on his election as President of the UAE. Discussed the possibilities of providing Ukraine with fuel, threats to global food security. Invited to take part in the post-war reconstruction of Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2022

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى مكالمة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد بعد توليه منصب رئيس دولة الإمارات خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

المصدر: RT