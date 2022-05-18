 
مباشر

زيلينسكي يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا

أخبار العالم العربي

زيلينسكي يدعو محمد بن زايد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1s3

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه دعا نظيره الإماراتي الجديد محمد بن زايد آل نهيان للمشاركة في جهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الأعمال القتالية في أراضيها.

وذكر زيلينسكي على حسابه في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء أنه هنأ الشيخ محمد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، وتابع: "ناقشنا فرص إمداد أوكرانيا بالوقود والمخاطر القائمة على الأمن الغذائي في العالم، كما دعيته إلى المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا في فترة ما بعد الحرب".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى مكالمة هاتفية مع الشيخ محمد بن زايد بعد توليه منصب رئيس دولة الإمارات خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا