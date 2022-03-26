العراق.. الحكم على اثنين بالإعدام وبالمؤبد على ثالث أدينوا بقتل صيرفي شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد صدور حكم على مدانين اثنين بالإعدام وبالمؤبد على ثالث أدينوا بالسطو المسلح على مكتب صيرفة وقتل صاحبه شرقي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان، أن "أبطال مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام الحبيبية، تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 3 متهمين لقيامهم بالسطو المسلح على إحدى مكاتب الصيرفة وقتل صاحبها ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

وأضاف: "بعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا صراحة بجريمة السطو المسلح وجرائم جنائية أخرى".

وتابع، أن المتهمين "تم تصديق أقوالهم قضائيا بالاعتراف، وتم الحكم على اثنين منهما بالإعدام، فيما حكم على الثالث بالسجن المؤبد لينالوا جزاءهم العادل".

المصدر: "السومرية"