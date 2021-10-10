محكمة عسكرية فلسطينية تعقد جلسة جديدة للاستماع إلى شهود في قضية مقتل نزار بنات

عقدت محكمة عسكرية فلسطينية في رام الله اليوم الأحد جلسة جديدة للاستماع إلى الشهود في محاكمة 14 عسكريا متهما في قضية مقتل الناشط المعارض نزار بنات أثناء اعتقاله في يونيو الماضي.

وقدمت النيابة خلال جلسة اليوم أربعة شهود، وهم مدير الشرطة القضائية، وضابط المباحث في لجنة المعلومات للأجهزة، وضابط الشرطة في مستشفى عالية، ومدير الأدلة الجنائية في الشرطة.

وقال محامي الضحية، غاندي الربعي، في حديث لوكالة "رويترز" إن جلسة اليوم شهدت أيضا تقديم المضبوطات للمحكمة وهي العتلة والمطرقة والكشاف بالإضافة إلى محضر ضبط السيارة والملابس التي كان يلبسها الناشط القتيل والمسدسين اللذين كانا مع الفريق الذي وصل بيته وكذلك تقرير الكشف على منزل الضحية.

وقررت المحكمة عقد الجلسة التالية في القضية يوم الأحد المقبل للاستماع إلى باقي الشهود.

وقتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات الذي كان مرشحا عن قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجيلها، في 24 يونيو الماضي لدى اعتقاله في منزله في الخليل.

وأحدثت هذه الوفاة صدى واسعا داخل المجتمع الفلسطيني وأسفرت عن اضطرابات اجتماعية.

المصدر: "رويترز" + "القدس"