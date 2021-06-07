وزارة الزراعة العراقية تكشف أسباب ظهور إنفلونزا الطيور في البصرة

كشفت وزارة الزراعة العراقية الأسباب المباشرة لظهور مرض إنفلونزا الطيور في محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن "انتقال مرض إنفلونزا الطيور إلى البصرة يعود إلى الطيور المهاجرة التي تأتي من دول العالم إلى العراق، بالإضافة إلى المواد المهربة التي تدخل بشكل غير قانوني كريش الدجاج أو الدجاج الحي المصاب وكذلك الدجاج البياض التركي".

وأضاف أن "أكثر المواد المهربة دخلت إلى محافظة البصرة وهذا يعد سببا لتسجيل إصابات بوباء إنفلونزا الطيور في عدد من مواقع المحافظة".

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وتابع أن "وزير الزراعة أجرى زيارتين لموقعين في البصرة واطمأن على الوضع كون الإصابات محددة وهنالك تهويل إعلامي غير مبرر أدى إلى قلق المواطنين".

وأكد أن "هذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان".

ولفت الى أن "البيض والدجاج في الوقت الحالي في أمان وليس هناك ما يدعو للقلق وعلى المحافظين أن لا يمنعوا تنقلهما بين المحافظات كون الأمر يؤثر على الوضع الاقتصادي".

وأوضح أن "منع انتقال البيض والدجاج يرفع أسعارهما في الأسواق، خاصة وأن العاصمة بغداد تحتاج إلى كميات من بيض المائدة".

المصدر: "السومرية"