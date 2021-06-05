إنفلونزا الطيور تعود للعراق من جديد.. نفوق آلاف الدواجن في البصرة (فيديو)

أكدت مصادر عراقية، اليوم السبت، نفوق آلاف الدواجن في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، بعد إصابتها بإنلفونزا الطيور.

وبحسب مصادر بيطرية في البصرة تحدثت لـRT، فإن "أكثر من 40 ألف دجاجة أصيبت خلال الأيام الماضية بإنفلونزا الطيور".

وأضافت، أن "الآلاف من الدواجن نفقت، وعشرات الآلاف أصيبت، لكن الإصابات مازالت محصورة في البصرة، ولم تسجل أية إصابات في محافظات أخرى".

من جهتها، أكدت عضو الفريق الطبي والإعلامي في وزارة الصحة العراقية ربى فلاح حسن لـRT، أن "العراق لم يسجل حتى الآن إصابة أي من مواطنيه بإنفلونزا الطيور".

وحصلت RT على مقطع فيديو يوثق نفوق الآلاف من الدواجن في محافظة البصرة.

المصدر: RT