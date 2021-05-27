السلطات السعودية تعلن إدانة "صاحب سمو ملكي" في قضية فساد

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الخميس، بإدانة "صاحب سمو ملكي" لم تذكر هويته في قضية فساد تتمثل في استخدام مؤهلات دراسية مزورة.

وذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن السلطات السعودية المعنية أصدرت أحكاما "بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة".

وأشار المصدر إلى أن القرار يشمل "معاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100000 ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50000 ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20000 ريال".

المصدر: "واس"