السنوار يتحدى "تهديدات غانتس" باغتياله ويعود إلى منزله مترجلا (صور + فيديو)

تحدى رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الذي هدد باغتياله في حال ظهوره، وعاد إلى منزله في القطاع سيرا على الأقدام.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي عقده "ألا تخشى على حياتك من تهديدات غانتس؟"، قال السنوار: "أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله شهيدا، اليوم عمري 59 سنة وأفضل أن استشهد بـ f16 وبالصواريخ على أن أموت في كورونا أو جلطة أو حادث طريق، أفضل أن أقتل شهيدا".

وأضاف: "لن يقصر من عمري ثانية واحدة قرار غانتس أو توجهاته، وإذا بده مني نصيحة، فهي أن تعلم الدرس من محمد الضيف (القائد العسكري لكتائب القسام) وأبو عبيدة والقسام فإنهم إذا هددوا فعلوا".

وأضاف: سأعود إلى منزلي مشيا على الأقدام بعد هذا اللقاء وأمام غانتس 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتجهيز طائراته.. لن يرمش لي جفن".

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر السنوار يسير في شوارع قطاع غزة عائدا إلى منزله، بعد المؤتمر الصحفي.

السنوار بتمخطر للدار🤣🤣✌️



أحلى أبو إبراهيم....💙😍



يحـ ـيى السنوار يتحدى وزير جيش الاحتلال على الهواء مباشرة: سأعود إلى منزلي مشيا على الأقدام بعد هذا اللقاء وأمام غانتس 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتجهيز طائراته.. لن يرمش لي جفن pic.twitter.com/9otWgqXbeH — الشيخ جراح ✌️𓂆 عياش أبوعليا 🇵🇸 (@96Abu3lya) May 26, 2021

على عينك يا غانتس



رئيس حركة حمـ ـاس في قطاع غزة يحـ ـيى السنوار يتحدى الاحتلال وينفذ وعده بأن سيعود لمنزله مشيًا على الأقدام pic.twitter.com/YpMCdlLita — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) May 26, 2021

المصدر: RT