السلطات العراقية تقبض على اثنين من مهربي الآثار وسط بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على اثنين من مهربي الآثار وسط العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز اللواء الخامس عشر في عمليات الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، تمكنت بعد نصب سيطرة مفاجئة ضمن منطقة الكرادة من القبض على متهمين يقومان بتهريب الآثار".

وأضافت، أن "المتهمين صادرة بحقهما مذكرة قبض من محكمة النزاهة ومطلوبين وفق المادة (44/ تهريب الآثار)".

وأشارت الخلية إلى "ضبط مخطوطة جلدية عليها كتابات ورسوم مختلفة باللون الذهبي يبلغ طولها حوالي أكثر من متر داخل علبة خضراء مرصعة بأحجار كريمة، بحوزة المتهمين".

المصدر: RT