احتجاجات ليلية في بغداد بسبب انقطاع التيار الكهربائي - فيديو

أفاد مراسلنا في العراق الاثنين بتجدد الاحتجاجات في العاصمة بغداد، تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي وتردي الخدمات.

وذكر مراسل RT أن العشرات من المتظاهرين قطعوا طريق القناة شرقي بغداد بعدما أحرقوا إطارات السيارات قبل أن تفرقهم القوات الأمنية.

وعاد المتظاهرين إلى قطع الطريق بعد تفريقهم ورفعوا شعارات تندد بسوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.

ونظمت تظاهرتان أخريان انطلقتا في منطقتي الزعفرانية والطالبية جنوبي وشمالي العاصمة بغداد.



المصدر: RT