مقتل وإصابة متظاهرين احتجوا على انقطاع الكهرباء في بغداد (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بمقتل متظاهر وجرح نحو تسعة آخرين في تظاهرة خرجت الليلة الماضية بسبب انقطاع الكهرباء جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مراسل RT، إن "العشرات من سكان حي الوحدة جنوبي بغداد، خرجوا في وقت متأخر من الليلة الماضية بتظاهرة احتجاجا على انقطاع خدمة الكهرباء، لكن القوات الأمنية أطلقت الرصاص عليهم وقتلت أحدهم".

وأضاف، أن "المتظاهرين رموا القوات الأمنية بالحجارة واعتدوا عليهم بالعصي، مما أدى إلى إصابة بعض عناصرها بجروح".

وأشار مراسلنا، إلى أن "المتظاهرين قطعوا صباح اليوم الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة واسط احتجاجا على مقتل أحدهم".

إقرأ المزيد

من جهته قال عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي: "نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة وأساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لفترة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الأمنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب ايضا وتفاقم المشكلة".

المصدر: RT