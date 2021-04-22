 
مباشر

مقتل وإصابة سبعة مدنيين ورجال أمن بتفجيرين شرقي العراق

أخبار العالم العربي

مقتل وإصابة سبعة مدنيين ورجال أمن بتفجيرين شرقي العراق
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8ww

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق مقتل وإصابة سبعة مدنيين ورجال أمن بتفجيرين شرقي البلاد.

وكتبت في بيان صحفي: "في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه ناحية أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى".

إقرأ المزيد
قائد عسكري لـRT: لا خسائر بشرية ومادية في قصف قاعدة مطار بغداد الدولي
قائد عسكري لـRT: لا خسائر بشرية ومادية في قصف قاعدة مطار بغداد الدولي

وأضافت أن العبوة الأولى انفجرت في عربة مدنية والثانية بدورية للشرطة، "مما أدى إلى استشهاد مدني ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة آخرين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد عسكري لـRT عن سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية في مطار بغداد الدولي دون وقوع أي إصابات.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا