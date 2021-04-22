قائد عسكري لـRT: لا خسائر بشرية ومادية في قصف قاعدة مطار بغداد الدولي

أكد مصدر أمني لـRT أن القصف على مطار بغداد الدولي مساء الخميس والذي طال قاعدة بالقرب من المطار، لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وقال قائد في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـRT، إن "القصف كان يستهدف قاعدة فيكتوريا، لكن الصواريخ الثلاثة التي سقطت لم تصبها".



وأضاف أن "الصواريخ سقطت في محيط القاعدة في منطقة خالية من المنشآت والموظفين العسكريين والمدنيين، حيث لم يؤشر حتى الآن إصابة أي شخص".

وتابع: "الصواريخ الثلاثة سقطت على مقر أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب، ومقر فوج قوات الرد السريع، وعلى السجن المركزي".

وطال قصف صاروخي الأسبوع الماضي، مطار مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وأطلقت حينها القنصلية الأمريكية صافرات الإنذار.

وأشار مراسلنا إلى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل وأن حركة الملاحة الجوية توقفت، وأن معظم الطرق المودية إلى المطار تم إغلاقها.

المصدر: RT