العاهل السعودي يأمر بصرف ما قيمته أكثر من 500 مليون دولار لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف مبلغ 1.9 مليار ريال (أكثر من 500 مليون دولار) لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كـ"معونة لشهر رمضان".

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، في تغريدة: "أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي".

وأضاف: "تؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا - رعاهم الله - على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته".

أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وتؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا - رعاهم الله - على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 19, 2021

المصدر: RT