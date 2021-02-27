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الخارجية اليمنية تعلن موقفها إزاء التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي

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الخارجية اليمنية تعلن موقفها إزاء التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي
Reuters
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أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن تضامنها المطلق مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وتأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي.

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كما أعربت الخارجية اليمنية في بيان عن "ثقتها بنزاهة القضاء السعودي والإجراءات والأحكام التي اتخذها لتحقيق العدالة ضد مرتكبي هذه الجريمة"، مؤكدة معارضتها الشديدة ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية ورموزها واستقلالية قضائها.

وأشادت "بدور المملكة الريادي ممثلة بالملك سلمان وولي عهده وحرصهما الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي".

وكانت الاستخبارات الأمريكية قالت في تقريرها "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

ورفضت السعودية رسميا "ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة" بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مضيفة أن المسؤولين عن "هذه الجريمة النكراء" حوكموا أمام محاكم سعودية و"تم تقديمهم للعدالة".

وتنفي الرياض أي تورط لولي العهد.

المصدر: سبأ

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