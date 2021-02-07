 
مباشر

الحكومة اليمنية تطلب من شركة دولية التحقيق في شبهات تبييض المركزي أموال الوديعة السعودية

أخبار العالم العربي

الحكومة اليمنية تطلب من شركة دولية التحقيق في شبهات تبييض المركزي أموال الوديعة السعودية
Reuters Khaled Abdullah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq45

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، اختيار شركة دولية لمراجعة وتدقيق حسابات البنك المركزي، وذلك بعد أيام من اتهامات أممية له بالتورط في عمليات تبييض أموال الوديعة السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر حكومي، أن رئيس الوزراء معين عبدالملك، وجّه اليوم باختيار شركة "إرنست أند يونغ" العالمية، للمراجعة والتدقيق في البيانات المالية للبنك المركزي اليمني.

وأضاف المصدر، أن "التدقيق سيشمل الإشراف والرقابة الداخلية للبنك المركزي، وكذلك مراجعة أوجه إنفاق الودائع السعودية ورفع التقرير والتوصيات الخاصة للحكومة".

وأشار إلى أن "عملية اختيار شركة عالمية للمراجعة الخارجية، تم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن والمتوافقة مع المعايير والقوانين والإجراءات الدولية".

وذكرت الحكومة أن الشركة التي تم اختيارها، إحدى 4 شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.

وتمتلك الشركة المختارة، وفقا للحكومة اليمنية "خبرات عريقة وإنجازات في هذا الشأن، حيث أنها راجعت لعددا من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم".

وستقوم الشركة بتدقيق بيانات المركزي اليمني منذ العام 2016 وحتى 2020، وهي الفترة التي تم فيها نقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن من دون خضوعه لأي تدقيق منذ تلك الفترة.

المصدر: "سبأ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا