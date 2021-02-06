مصر تسجل 509 إصابات و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 509 إصابات و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 509، مقابل 540 في بيانات الجمعة، لتصل إلى 169106 حالات.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 44 وفاة جديدة جراء الفيروس، مقابل 48 في إحصائية الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 9604 أشخاص.

كما أفاد مجاهد بخروج 422 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 132054 شخصا.

المصدر: RT