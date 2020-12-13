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اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول المسبقة بين الإمارات وتايلاند

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اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول المسبقة بين الإمارات وتايلاند
الخارجية الإمارتية
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وقعت الإمارات وتايلاند اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وبموجب الاتفاقية يعفى مواطني الإمارات وتايلاند من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول المسبقة، علما بأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية في البلدين.

ووقع الاتفاقية، خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفير مملكة تايلاند لدى الإمارات وارافوت بو أبينيا، وذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بينهما.

وقال بالهول إن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية والصداقة القائمة بين البلدين وتطويرها.

كما أنه أشاد بحجم التبادل التجاري بين البلدين "وضرورة تطويره مؤسسيا مما يشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية، ويؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار".

المصدر: "البيان"

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