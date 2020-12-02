 
مباشر

وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية: بعض القائمين على الجمعيات كونوا ثرواتهم في الحرب

أخبار العالم العربي

وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية: بعض القائمين على الجمعيات كونوا ثرواتهم في الحرب
Reuters
أرشيف/ إدلب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p9ti

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية سلوى عبد الله إن بعض القائمين على الجمعيات كونوا ثرواتهم في الحرب.

إقرأ المزيد
محافظ دمشق: الأولوية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم القابلة للسكن
محافظ دمشق: الأولوية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم القابلة للسكن

وأوضحت عبد الله، أمس الثلاثاء، أن الوزارة حاليا لا تستطيع بإمكانياتها اللوجستية والاقتصادية لضبط هذا الموضوع، وتغض الطرف، مضيفة أنه "إذا كانت الجمعية تقدم مساعدات بنسبة 100 بالمئة فنعلم أنه سوف يصل نصفها تقريبا".

وتابعت: "إلا أن كوننا في الوقت الراهن بحاجة إلى هذه المساعدات ولو وصل نصفها أو أكثر بقليل، كما أنه لا يمكن الصمت أو تجاهل واقع جمعياتنا المالي والتنظيمي، وبالتالي كان هناك العمل على تطوير قانون النظام المالي ومشروع المنظمات غير الحكومية".

ولفتت الوزيرة إلى أن عدد الجمعيات حاليا 1680 جمعية، الفاعل منها 1007، وبالتالي أكثر من نصف هذه الجمعيات على الأقل تعمل وجزء كبير منها كانت لها الأثر الكبير بالحفاظ على كرامة الأسر السورية وصمود المجتمع المدني، إلى جانب الجيش العربي السوري الذي كان يقاتل على الجبهات.

المصدر: صحيفة الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا